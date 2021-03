Quel bilan pour les soldes ?

C'est la dernière ligne droite pour profiter des meilleures ristournes. Dans un magasin d'usine, il y a des remises toute l'année. Alors à la fin des soldes, les prix deviennent alléchants. A la dernière minute, Edith et Gérard recherchent la bonne affaire et ils ont fait leur petit calcul. Côté commerçants, c'est l'heure du bilan. Cette année 2021, les soldes ont été décalés et prolongés. Au total, les clients ont six semaines pour dénicher la bonne affaire. Une nouvelle bien accueillie par un gérant de magasin. "La prolongation s'est bien déroulée dans le sens où ça tombait lors des vacances scolaires. Donc, on a pu toucher un public assez large", affirme-t-il. Grâce aux deux semaines supplémentaires, Grégory Boyet, responsable d'une boutique, a pu adapter son offre. L'objectif étant d'écouler tous ses stocks. Malgré ses efforts, ce gérant enregistre une baisse de 15% de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Dans une boutique du centre-ville, aucun client ce mardi matin. Avec la crise sanitaire, la commerçante a perdu une grande partie de sa clientèle.