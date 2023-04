Quel délai pour un SAV automobile suite à un accident ? Le 13H à vos côtés

Suite à un accident, le véhicule de Stéphanie est toujours immobilisé dans un garage pour manque de pièces depuis sept mois. Le constructeur ne doit-il pas assurer un SAV dans des délais raisonnables, et que peut-elle faire ? Quand vous donnez votre véhicule pour réparation, le garage doit vous donner un ordre de réparation. Un document sur lequel doivent figurer les principales informations, notamment les pièces à changer, le prix, mais aussi le délai d'immobilisation du véhicule. Information importante : si aucun délai d'immobilisation du véhicule n'a été fixé, il est par défaut de 30 jours. Le cas de Stéphanie est loin d'être isolé, car il y a une pénurie de pièces détachées en ce moment, et ça concerne tous les constructeurs. Face à cette pénurie, le garage est obligé de vous proposer des pièces de seconde main. Attention, cela ne concerne pas toutes les pièces. Les pièces d'usure et de sécurité sont exclues. Pas de chance pour Stéphanie, car elle attend un passage de roue arrière, une pièce de sécurité. Forcément, ça devra être une pièce neuve. Malheureusement, Stéphanie devra donc être patiente, car le garage lui a donné une raison valable au retard. Si vraiment les explications fournies ne sont pas cohérentes, il est possible de résilier le contrat de réparation si le délai est dépassé. T. Coiffier