Quel équipement pneumatique faut-il avoir cet hiver pour partir en Haute-Savoie ? Le 13H à vos côtés

Claude, un habitant de Villandry (Indre-et-Loire) veut savoir l'équipement pneumatique qu'il faut avoir cet hiver pour partir en Haute-Savoie. Il faut noter que l'obligation des pneus hiver est entrée en vigueur le 1er novembre dernier et cela durera jusqu'au 31 mars 2023 dans les zones montagneuses. Globalement, les mesures touchent 34 départements, mais pas toutes les communes des zones concernées. Pour savoir la liste précise, il faut consulter le site service-public.fr. De nouveaux panneaux ont également été créés sur les routes concernées pour aider les usagers. N'y a-t-il pas d'autres solutions à part les pneus hiver ? On peut effectivement utiliser soit des chaînes métalliques, soit des chaussettes textiles, sur au moins deux roues motrices. De plus, chaque usager doit équiper son véhicule de quatre pneus hiver, avec la mention "M+S". Si on ne respecte pas ces règles, on risque 135 euros d'amende. Du côté de l'assurance, si on n'est pas correctement équipé, on ne sera pas couvert en cas d'accident. T. Coiffier