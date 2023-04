Quel est le bon âge pour conduire ?

Ce vendredi matin sur le marché, vous êtes d’accord pour rendre obligatoire une visite médicale pour continuer à conduire après un certain âge. "Cela permettrait d’éviter des accidents" ; "Ce n'est pas une question d’âge, c’est une question de santé physique et mentale", confient ces dames. Cette mesure fait partie d’un projet de loi autour du permis de conduire. Le gouvernement réfléchit aussi à baisser l’âge légal de la conduite à seize ans. Cette jeune fille aimerait bien cette initiative parce que ça l’éviterait de prendre le bus et le métro. L’idée enthousiasme les jeunes, elle enchante moins Fabrice Palka, le responsable de la vie scolaire. Devant ce lycée privé, les petites voitures électriques ont envahi le parking. Grâce à elles, ces deux jeunes garçons sont autonomes à 17 ans. "J'habite dans un village un peu éloigné du lycée... cela me permet de me déplacer", témoigne l'un d'entre eux. Conduire dès 17 ans est déjà possible en Angleterre et aux États-Unis. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette