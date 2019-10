Quel est le radar le plus actif en 2018 ?

Dans l'Hexagone, les radars qui flashent les plus ne se trouvent pas dans les endroits les plus accidentels. En 2018, ils ont rapporté pas mal d'argent à l'État. Celui installé sur l'A8, entre Cagnes-sur-Mer et Aix-en-Provence, tient la première place du classement du palmarès des radars fixes. Il a flashé 115 558 fois dans l'année, soit une moyenne de 316 fois par jour. À noter qu'il a relevé deux fois moins d'infractions il y a un an. Comment expliquer ce constat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.