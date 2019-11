Quel est votre coup de cœur de Noël ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, il y a sûrement quelque chose qui représente à vos yeux l'esprit de Noël. Pour l'occasion, treize correspondants viendront défendre chacun leur coup de cœur en direct, à partir du mois de décembre 2019. Mais auparavant, à vous de choisir jusqu'au 18 décembre la vidéo qui vous plaît le plus sur le site www.votrecoupdecoeurdenoel.fr. Le vote est ouvert dès ce 25 novembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.