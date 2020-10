Quel logo pour les plaques d’immatriculation alsaciennes ?

Dès l'année prochaine, les voitures alsaciennes vont porter une plaque inédite. En effet, les habitants sont en train de se concerter pour choisir un logo typiquement alsacien pour remplacer celui du Grand Est. Trois choix se présentent à eux : drapeau avec blason, Rot un Wiss et bretzel. Les trois arborent les couleurs traditionnelles de la région, à savoir le rouge et le blanc. Si certains trouvent qu'aucune des propositions n'est satisfaisante, celui avec le bretzel se détache particulièrement. Ce symbole de la nouvelle collectivité alsacienne marque en quelque sorte le retour à l'ancienne région disparue en 2016. En outre, l'idée d'un nouveau logo sur les plaques d'immatriculation ravit les cordonniers bien que cela représente beaucoup de travail. En effet, la plupart de leurs plaques à gravir sont encore sous le logo Grand Est. Quoi qu'il en soit, le changement de plaque ne sera pas obligatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.