Quel premier bilan pour les cours à distance au lycée ?

Ce vendredi matin dans un lycée de Bourges (Cher), la classe d'un professeur de mathématiques est bien vide. Pour cause : ses élèves l'écoutent depuis chez eux. Entre les bugs et le réseau qui ne marche pas très bien, les élèves tentent de se concentrer comme en classe. Cependant, impossible pour le professeur de savoir si tous ses étudiants sont attentifs. Celui-ci les incite à réagir par message et surtout à participer. Ces semblants d'échanges virtuels ne remplacent pas pour autant tout le cours. Pour organiser les cours à distance, le lycée de Bourges a décidé d'un roulement par niveau. Une semaine sur trois, les classes de seconde, de première ou de terminale restent chez eux. Par ailleurs, les sensations sont différentes pour chaque élève. Il y a ceux qui préfèrent travailler chez eux et ceux qui apprécient davantage le présentiel à l'école. Pour certains, il y a aussi la peur de décrocher voire de redoubler. Les professeurs veulent cependant rassurer qu'ils feront tout pour que cela n'arrive pas.