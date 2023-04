Quel recours en cas de surconsommation à cause d'un défaut d'installation de pompe à chaleur ? Le 13H à vos côtés

Une cliente en Haute-Savoie a fait installer une pompe à chaleur fin 2019. En janvier 2021, elle reçoit un régule EDF de plus de 5 000 euros. Après vérification, c'est la pompe à chaleur qui a été mal installée. Malgré plusieurs courriers, l'installateur ne veut pas payer la surfacturation. Pourtant, EDF réclame les 5 000 euros. Alors que faire dans ce genre de cas ? Le premier angle d'attaque serait de prouver que vous avez été victime d'une pratique commerciale trompeuse. En d'autres mots, il faudra démontrer que l'installateur vous a fait de grandes promesses et qu'au final, cela n'a pas été honoré. Il faut préciser néanmoins que ce n'est pas facile, car souvent, les promesses des vendeurs se font à l'oral. Ainsi, il est essentiel de vérifier les échanges de mail et les documents qu'on vous a fait parvenir avant la signature. Cela prouverait en partie qu'il y a eu intention manifeste de vous tromper. Concernant la mauvaise installation en elle-même, il y a plusieurs actions à mener. D'une manière générale, des travaux doivent être menés selon les règles de l'art. Il faudra donc prouver que les travaux chez vous ne les ont pas respectées. Pour cela, il faut faire appel à un expert. Ce dernier va alors dresser la liste des anomalies et des malfaçons. Quid des prochaines étapes ? Quels sont les conseils pour éviter ce genre de situation ? T. Coiffier