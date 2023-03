Quel recours pour une grue qui surplombe mon terrain de 30 mètres ? Le 13H à vos côtés

Ambroise habite à côté d'une entreprise de maçonnerie qui vient d'installer une grue. Celle-ci dépasse d'environ 30 mètres sur son terrain et est installée de façon permanente. La pollution visuelle est indéniable, un trouble dans la jouissance de la propriété est également évident. En effet, il n'est pas agréable de voir cet appareil tous les jours. D'après d'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous possédez le sous-sol et tout ce qui se trouve en haut. L'entreprise devrait obtenir une autorisation pour faire passer la grue sur le terrain, notamment si la flèche de l'engin passe au-dessus de la propriété. Depuis quelques années, la jurisprudence semble constante. Que faire ? Dans un premier temps, on peut résoudre le problème à l'amiable. On peut demander une indemnisation à l'entreprise responsable du trouble anormal de voisinage. Si cela ne marche pas, il faut faire appel à un conciliateur de justice. En dernier recours, on peut solliciter les juges du tribunal judiciaire. T. Coiffier