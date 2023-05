Quel recours pour une victime d'arnaque au faux chèque de banque ? Le 13H à vos côtés

Sylvie habite Dozulé (Calvados). Son fils a été victime d'un vol par escroquerie avec un faux chèque de banque en vendant sa voiture sur un site de petites annonces. Il a porté plainte, mais l'assurance et la banque ne veulent pas le dédommager. Sa mère demande alors les recours possibles. Normalement, un chèque de banque est censé rassuré un vendeur dans le cas d'une transaction pour un véhicule entre particuliers. Pour cause, les montants sont assez élevés, à 9 400 euros concernant le fils de Sylvie. C'est la banque de l'acheteur qui émet directement le chèque. Donc, le risque est minime. Mais souvent, l'acheteur s'arrange pour conclure la vente un dimanche, un jour férié ou tard le soir pour éviter que le vendeur aille le temps d'appeler sa banque pour des vérifications. Il se peut aussi que le numéro mentionné sur le chèque appartienne à un complice, plutôt qu'à la banque. Pour éviter ce type de mésaventures, on essaie de conclure la transaction pendant les horaires d'ouverture des agences bancaires. Il faut aussi être attentif à tous les autres détails tels que la présence de filigrane sur le chèque ou les ratures. L'idéal est surtout d'accompagner l'acheteur à sa banque au moment de l'émission du chèque. T. Coiffier