Quel remboursement en cas de vol ? Le 13H à vos côtés

Si vous êtes victime d'un vol dans une voiture, le premier réflexe est d'aller voir votre contrat d'assurance auto. Si vous êtes assuré tous risques, la plupart du temps, vous allez être couvert contre le vol des objets personnels. En revanche, si vous êtes assuré au tiers ou au tiers plus, il faut avoir souscrit une garantie optionnelle pour être couvert pour le vol de ces objets personnels. Notez que pour être remboursé, il faut qu'il y ait eu une effraction. Si vous vous êtes fait voler au camping, vous êtes considéré comme seul responsable de vos biens personnels. Vous ne pourrez en aucun cas vous retourner contre le gérant du camping. Il faut être vigilant et penser à la garantie villégiature. À l'hôtel, c'est différent. Celui-ci, selon le Code civil, est responsable de vos bagages et de vos effets personnels, sauf si vous avez commis une faute grave. S'il n'y a pas d'erreur de votre part, vous aurez droit à une indemnisation plafonnée à 100 fois le prix de la chambre. T. Coiffier