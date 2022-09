Quel roi sera Charles III ?

Devenu le roi Charles III, le prince de Galles sera un roi avec un règne difficile. Cela s'explique par plusieurs raisons. La première étant qu'il succède à une icône, qui est sa mère. Il a devant lui un couple très charismatique, son fils et sa belle-fille. Et il succède à une époque où beaucoup de choses vont être remises en question : au niveau du Commonwealth, l'Australie, le Canada, certains pays d'Afrique, vont-ils y rester ? L’Écosse va-t-elle devenir indépendante ? Tout cela a été reporté à cause du prestige, car on ne pouvait pas faire ça à une reine qui avait 96 ans. Le roi Charles III va donc avoir des challenges extrêmement importants qui vont se présenter à lui avec en plus, le rôle un peu ingrat d'un monsieur qui a 70 ans face à un jeune couple très dynamique et une reine mère iconique. Ça ne va pas être simple. V. Meylan