Quel suivi pour les personnes positives au Covid ?

Le nombre d'hospitalisations des personnes atteintes du Covid continue à baisser doucement. On a recensé presque 500 malades de moins durant la journée de jeudi malgré les 126 décès déclarés. Depuis le début de cette épidémie, 2,5 millions de Français se sont fait tester. Si c'est le premier moyen de tracer les personnes positives, leur isolement ne relève pas encore de l'obligation dans le pays. Aussi, l'isolement des personnes malades se fait sur la base du volontariat. Pour les persuader et les convaincre, des conseillers de l'assurance-maladie sont chargés de les appeler et de leur rappeller les démarches à suivre. Les cas contacts, pour leur part, sont prévenus par un simple message. En revanche, aucun contrôle n'est assuré. La mission relève plus de la pédagogie et appelle à la responsabilité de chacun. Néanmoins, la plateforme Covisan, mise en place par l'APHP, propose un suivi personnalisé pour ceux qui veulent bien s'isoler. Pour le professeur à l'initiative du projet, il faut faire alliance avec le patient pour que ce soit efficace. La contrainte serait contre-productive.