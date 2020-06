Quel temps fait-il à Sète à trois jours de l’été ?

À Sète (Hérault), les habitants retrouvent les beaux jours avec plaisir. À l'approche de l'été, les touristes commencent également à arriver. Les clients, quant à eux, viennent nombreux dans les allées du marché à la recherche de produits locaux et de saison. Avec une température de 25°C et un soleil éclatant, toutes les conditions sont réunies pour que la saison estivale démarre enfin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.