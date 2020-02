Quel type d'alimentation pour nos animaux domestiques ?

Les Français possèdent plus de 60 millions d'animaux de compagnie. Tous les matins, ils ont droit au même petit-déjeuner. Comme la grande majorité des chiens et chats français, les croquettes sont privilégiées pour une alimentation équilibrée. Tous les mois, Laëtitia Lenglet débourse 60 euros par chien pour des croquettes haut de gamme. Mais comment bien nourrir son animal ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.