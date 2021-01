L'alternative aux thés dansants

Cela faisait plus de deux mois que les amateurs de danse de Bonnebosq ne s'étaient pas revu pour partager quelques pas, et c'est un soulagement. "Il y a un téléphone, mais c'est mieux de se voir un petit peu", affirme l'une d'entre eux. Ici, les règles sanitaires sont respectées : pas plus de six personnes et masque obligatoire. Pour mettre l'ambiance, ils peuvent compter sur Emily et Jérôme. Ces deux musiciens partagent des vidéos de concert en direct sur Internet. C'est pour eux une façon de partager des émotions et de garder des liens. Les musiques et les danses s'enchaînent, même s'il faut parfois quelques ajustements. Il suffit de se remettre un petit peu dans le bain. Avec la situation sanitaire, tous les bals ou thés dansants sont annulés. Pour ces amateurs de danse, s'exprimer à nouveau en musique est un bonheur. "On se sent revivre, on sent cet enthousiasme de danser qui nous fait du bien", affirme une habituée. Une joie, qu'ils espèrent bien faire perdurer pour que la musique ne s'arrête jamais.