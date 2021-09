Quelle ambiance à la foire de Châlons-en-Champagne ?

C'est l'ouverture de la foire de Châlons-en-Champagne (Marne). Le temps presse pour Véronique. Dans un peu moins d'une heure, les premiers visiteurs arriveront. Il faut bichonner, décrotter et lustrer ces Nez Noir du Valais, une race suisse. Ses animaux doivent être impeccables. À l'entrée, après avoir présenté leur pass sanitaire, les visiteurs peuvent enfin profiter de la foire. Cela fait un an et demi qu'ils l'attendaient. Guilhem, le maître des raclettes à vitre, ne pouvait pas louper l'événement. On peut dire qu'il n'a pas perdu les bons réflexes. Comme beaucoup d'exposants, il vit essentiellement des foires et salons. Les visiteurs s'attardent sur les stands des produits régionaux, incontournables de la foire de Châlons-en-Champagne. Un couple n'a pas pu résister. Cette année, 750 exposants ont fait le déplacement et 2 000 visiteurs sont attendus. Ils ont dix jours pour rattraper le temps perdu.