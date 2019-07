Quelle est la personnalité politique préférée des Français ?

Selon les résultats de l'enquête de l'Association des maires de France, trois Français sur quatre ont une bonne opinion du premier magistrat de leur commune. Ils sont connus pour leur proximité, leur capacité d'écoute avec un supplément d'âme. À Templeuve-en-Pévèle, les habitants sont très attentifs aux travaux publics quotidiens et sont fiers de leur maire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.