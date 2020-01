Quelle est la station de ski la moins chère ?

À Thollon-Les-Mémises (Haute-Savoie), il y a tout : le soleil, des pistes de ski et des sommets à perte de vue. C'est la station la moins chère du pays avec un tarif de 41,30 euros par personne et par jour, avec en prime, un superbe panorama sur le lac Léman. Selon les résultats d'une étude classant les stations possédant au moins 50 kilomètres de pistes, cette somme donne accès au forfait, à l'hébergement et à la location de matériels. Comment expliquer de tels prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.