Quelle est la vraie couleur des aliments ?

Au supermarché, l'œil des consommateurs est attiré par les teintes vives et appétissantes. Mais connaissez-vous la véritable couleur de ces produits ? À l'exemple du tarama, qui n'est pas rose flashy. Sans colorant, les œufs de cabillaud qui le composent sont plutôt beiges. Le surimi doit aussi être presque blanc, mais pas orange. C'est presque le même que les abricots secs. Voici à quoi il aurait dû ressembler si un industriel n'était pas intervenu. Quant à la glace à la vanille, composée essentiellement de crème et de lait, elle ne devrait pas être jaune vif, mais bien plus clair. Et le produit dont tout le monde parle en ce moment, c'est le jambon. Sans nitrite, il est moins rose. Et pour beaucoup, ce n'est pas un détail. C'est pour éviter cette impression qu'au supermarché le jambon est toujours majoritairement bien rose. "Le cochon, c'est rose, un jambon ça doit être rose", explique Olivier Dauvers, expert de la grande distribution. Plus souvent, ces colorants et conservateurs sont naturels. Du paprika dans le surimi, du carmin dans le tarama, et des caroténoïdes dans la glace à la vanille. Mais parfois, ils sont chimiques et pourraient être dangereux pour la santé. Voilà pourquoi il ne faut pas abuser du jambon rose, et qu'il va progressivement disparaître de nos rayons. TF1 | Reportage L. Palmier, E. Berra