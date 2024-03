Quelle est votre recette du bonheur ?

Et si c'était ça le bonheur ? Une séance d'exercice au bord d'un lac, au soleil, tout simplement. On se dit que si ce n'est pas le bonheur, en tout cas, ça pourrait y ressembler. Et si en plus on a le courage d'aller dans une eau à dix degrés, il semblerait que l'effet soit décuplé. "On a un peu froid. Et on a une sensation comme si on avait dix ans de moins sur le dos. Une sensation de bonheur, de bien-être", explique une femme. En tournant la tête, un tout autre conseil pour atteindre ce bonheur. Inspiration, expiration, bref, ralentir le rythme. Le corps tiendrait donc une grande place dans notre bien-être. Certaines gourmandises auraient, parait-il, un effet bénéfique sur notre humeur. Il faut aussi s’occuper de l'esprit, avec la lecture, par exemple. "Ça me permet de m'évader. C'est plein de petites découvertes, de petits bonheurs. Ça fait un grand bonheur de lire", affirme une lectrice. En ce jour de début du printemps, propice à la douceur, il manquait un ingrédient à notre recette : la tendresse. "L'amour rend heureux", nous affirme une femme. TF1 | Reportage F. Agnes, M. Chaize, D. Paturel