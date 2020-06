Quelle leçon tirer des municipales ? L'analyse d'Adrien Gindre

Les écologistes ont conquis les grandes métropoles françaises au second tour des municipales. Le Parti communiste, lui, a perdu ses bastions historiques. Du côté du PS, il y a eu beaucoup de réélections, notamment celle de Martine Aubry à Lille. Et à droite, Jean-Luc Moudenc a été réélu maire de Toulouse. Ce qui amène à dire qu'il y a des bastions républicains et socialistes qui tiennent aujourd'hui. "C'est un peu la leçon de ces élections", estime Adrien Gindre.