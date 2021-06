Quelle météo cet été ?

L'été sera-t-il très chaud cette année ? Selon Evelyne Dhéliat, Météo France parle de signal. Et celui-ci nous indique justement que les mois de juin, juillet et août devraient être plus chauds, avec des températures un peu en dessus des normales. Doit-on commencer à s'habituer à des étés plus chauds qui commerceront plus tôt et dureront plus longtemps ? C'est exactement cela, d'après Evelyne Dhéliat. Depuis quelques années d'ailleurs, on s'aperçoit que les périodes de fortes chaleurs débutent de plus en plus tôt, dès le mois de juin, comme en ce moment. Ils se terminent souvent à la fin du mois d'août. Ces canicules battent des records année après année. En 2003, le mois de juin était le plus chaud jamais enregistré. En 2019, le 28 juin à Vérargues (Hérault), les températures ont atteint un record national absolu, avec 46 °C. Le mois d'après, le 25 juillet 2019, c'était Paris qui a battu le record avec ses 42,6 °C, des températures enregistrées à l'ombre. Et ce mercredi après-midi, il fait 34 °C dans la capitale.