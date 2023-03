Quelle mobilisation après les propos d'Emmanuel Macron ?

À Marseille, pour cette neuvième journée de mobilisation, pas question pour la foule réunie sur le Vieux-Port de manquer de motivation. "On a une danse revendicative. Les chansons et les paroles des chansons sont des messages très très clairs", lance une participante. Aller jusqu'au bout, comme un mot d'ordre. Dans le cortège, il y a ceux qui sont là depuis le premier jour. "Il faut continuer à se battre quand une loi est unique, il faut la combattre", et même si ces jours de manifestation coûtent cher au final sur la fiche de paie. Pour beaucoup, les mots du président mercredi ont mis un peu plus le feu aux poudres, au point de pousser des jeunes dans la rue pour la première fois. Beaucoup étaient présents dans le cortège. Quand on demande aux manifestants si cela sert encore à quelque chose de descendre dans la rue, certains répondent : "La première chose, c'est que ça sert quand même à toujours signifier qu'on est en désaccord" ; "Parce que ça fait entendre au gouvernement qu'on est quand même là. On est peut-être la petite foule, mais la petite foule, elle a créé un peuple, et le peuple, il a créé la démocratie". Beaucoup avaient en tête le contrat première embauche, abandonné en 2006 après une mobilisation de la rue. Selon les syndicats, ils étaient 280 000 sur le Vieux-Port ce matin. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar, M. Dubeau