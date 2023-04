Quelle mobilisation pour cette douzième journée ?

Devant la gare, c'est le soulagement pour ce petit groupe, tout le monde a eu son train. Quatre TGV sur cinq circulent et deux TER sur trois. Ces voyageurs avaient prévu le coup. Une fois arrivés à Saint-Étienne, il y a encore quelques obstacles sur le chemin : ces poubelles accumulées sur les trottoirs. Ces habitants les débarrassent eux-mêmes devant chez eux. En grève depuis douze jours, les éboueurs de la Métropole vont reprendre le ramassage ce jeudi. En attendant, cette société privée est très sollicitée. Sur ce marché, ce sont les produits qui s'entassent. Les jours de grève, il y a moins de clients, donc moins de ventes. Après douze jours de mobilisation, ces manifestants sont bien décidés à continuer. Ne rien lâcher malgré le manque à gagner à la fin du mois. Faire preuve de patience, c'est ce que fait aussi cette boutique de vêtements. Elle est sur le parcours du cortège, et à chaque manifestation, la vendeuse ferme le rideau et attend que tout soit terminé avant de rouvrir. TF1 | Reportage S. Prez, J. Chaize