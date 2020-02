Quelle place occupe le voile en Iran après quarante ans de révolution islamique ?

Dans tous les lieux publics en Iran, les femmes doivent porter le voile. En effet, le code vestimentaire impose le port d'un hijab, d'un foulard ou même d'une simple écharpe, à condition qu'une grande partie de la tête soit recouverte et la nuque aussi. Après quarante ans de révolution islamique, certaines Iraniennes ont fini par exprimer leur ras-le-bol. Mais pour d'autres, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Pour ces dernières, le choix réside plutôt dans la façon de couvrir sa tête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.