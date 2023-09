Quelle préparation pour le match des Bleus ?

Le camp de base des Bleus pour la Coupe du monde de rugby se trouve à Rueil-Malmaison (Hauts-de-France). Pierre Cazeneuve, député Renaissance de la circonscription, nous livre son ressenti à l'approche du match qui opposera la France à l'Uruguay ce jeudi. Pour lui, c'est une fierté particulière. D'ailleurs, la ville s'est mise en quatre pour accueillir les joueurs au mieux. L'élu remercie le maire et toute l'équipe bénévole de rugby qui se sont mobilisés pour que l'accueil soit absolument parfait. On sent bien que toute la ville est derrière le XV de France et que tout le monde vibre, et vit rugby. En effet, une fan zone a été aménagée et près de 10 000 personnes sont venues accueillir les joueurs au Stade de France lors de leur premier match. Par ailleurs, l'équipe nous fait rêver et fait plaisir aux Français. Alors qu'avons-nous à y gagner collectivement ? D'après Pierre Cazeneuve, le rugby porte des valeurs magnifiques : du collectif, du partage, de l'union, de l'humilité et du combat. Elles nous permettent de nous réunir avec les traditions, les chants et les troisièmes mi-temps. Une convivialité qui fait la grande force de ce sport.