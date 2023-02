Quelle reconstruction dans les villes bombardées

Au début de la guerre, ce fut un des premiers ponts bombardés, à Irpin (Ukraine). Des milliers de réfugiés l’ont emprunté. Aujourd’hui, sa reconstruction mobilise des dizaines d’hommes et des centaines de milliers d’euros. Au même endroit, il y a presque un an, nous suivions un jeune soldat ukrainien, les Russes à moins d’un kilomètre. Les lieux étaient pilonnés sans relâche. Dans la rue, aucune maison n’a été épargnée. Au total, 8 000 bâtiments ont été détruits. La reconstruction prendra beaucoup de temps. Irpin a perdu la moitié de ses habitants. Au début de la guerre, la banlieue ouest de Kiev était cible de frappes quotidiennes. C’est le cas d’un immeuble d’habitation, qui un an après a été retapé. Un autre bâtiment a été la cible de frappes russes. Pas un appartement n’avait résisté aux flammes. Aujourd’hui, l’immeuble est flambant neuf. Tout a été rénové pour la plupart des résidents, car ils n’ont pu rien conservé de leurs anciennes affaires. Un phénix qui renaît de ses cendres a été peint sur la façade de l’immeuble. TF1 | Reportage F.X. Ménage, F. Petit, G. Vuitton