Quelle solution face au malaise des généralistes ?

Dans cette commune du Centre-Bretagne, cela faisait des mois que les 2 000 habitants attendaient un médecin. Mais depuis janvier, ils en ont deux, deux arrivées que la commune ne doit pas au hasard, mais à un centre de santé innovant. Gwenaëlle Tanguy a exercé dans le libéral pendant près de 30 ans. Mais elle n'a pas hésité à venir travailler ici à 80 kilomètres de son domicile pour devenir salarié. "Ça correspond exactement à ce que je cherchais. Je peux faire mon métier correctement", explique-t-elle. Avant et après la consultation, les détails administratifs et parfois médicaux sont gérés par la secrétaire et l'assistance médicale. Dans ce centre de santé, tout le monde est donc salarié. L'employeur est un syndicat formé par cinq mairies. Ce centre est le deuxième qu'ils ouvrent dans le secteur. Le premier emploie désormais quatre médecins. Un système qui fait ses preuves. C'est une solution pour faire face aux déserts médicaux qui n'est pas miraculeuse dans l'agglomération de Pontivy. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau