Quelles activités pratiquer sur la plage d'Argelès-sur-Mer ?

Les activités ne manquent pas sur la plage d'Argelès-sur-Mer. Et ce ne sont pas quelques nuages qui vont décourager les vacanciers. Ces derniers peuvent en profiter pour faire des glissades très artistiques, même si parfois celles-ci ne sont pas toujours contrôlées. La promenade en canoë-kayak est également possible pour ceux qui veulent découvrir la côte. Quant aux touristes qui préfèrent la terre ferme, ils peuvent se perfectionner au jeu de raquettes ou à celui du frisbee. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.