Quelles attentes pour la conférence de presse de Jean Castex ?

À Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), les habitants regarderont les annonces de Jean Castex avec un sentiment de lassitude. Ces dernières sont au cœur des discussions et font la Une des journaux. Dans cette commune, beaucoup ne font plus confiance aux calendriers annoncés. Pour une retraitée, ce relâchement serait prématuré. À quelques kilomètres, au lac de La Ramée, les familles attendent beaucoup de cette prise de parole. Béatrice souhaite retrouver une vie normale, et elle n’est pas la seule. Elle aimerait "pouvoir ressortir, partir en vacances, aller manger au restaurant… toutes les activités qu’on faisait avant". Parmi les annonces les plus attendues, il y a la fin des restrictions de déplacement et l’ouverture des frontières. Une chose est sûre : l’ouverture des écoles lundi prochain. Le protocole doit être précisé, mais c’est un vrai soulagement pour les parents. En attendant, les familles profitent de leur dernier jour de congé et espèrent pouvoir réserver leurs vacances d’été au plus vite.