Quelles bonnes recettes pour être en forme cet été ?

En s’invitant chez Annette, on pensait parler de jus d’orange ou de citron pour bien démarrer la journée. Mais le matin, sur sa table, cette retraitée formée à la nutrition ne jure que par sa bouteille d’eau… ou presque. "Pas de jus de fruits ! Le jus d’orange le matin, c’est de la bombe atomique", affirme-t-elle. Puis, on part se promener à Vichy, sur les rives l’Allier. Il y a ceux qui ont le pas tranquille ou le pas plus pressé, à vélo, en trottinette ou en courant, tout seul ou en bavardant… qu’importe. L’important est ailleurs. Alors pour ne pas trop ramer avec l’été qui se rapproche, un conseil : si vous avez un petit creux, ce genre de plaisir, il va falloir éviter de manger trop sucré. Fromage, charcuterie… là aussi avec modération. Pour être en forme, suivez plutôt les conseils de Jeanine, la maraîchère : en infusion, en salade ou en velouté, pour elle, c’est concombre à volonté. Un peu plus loin, pour ce groupe d’amis amateurs de pétanque, il y a déjà comme un air d’été. Ici, la forme, on l’entretient toute l’année. Reste ensuite l’option plus douce, plus calme, plus relaxante : en prenant un peu de temps pour soi. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive