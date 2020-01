Quelles bonnes résolutions pour la nouvelle année ?

L'année 2020 a commencé. Une occasion pour chacun de prendre de bonnes résolutions. Dans ce contexte, certains ont déjà pris les leurs. D'autres, par contre, n'ont pas encore décidé de franchir le pas. Petits et grands ont tous des défis à relever pour pouvoir changer de cap. Pour la plupart, la difficulté n'est pas de prendre une bonne résolution, mais plutôt de la tenir pendant toute l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.