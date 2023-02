Quelles conséquences pour les commerces ?

Entre dix et quinze mille, c'est le nombre de manifestants qui pourraient traverser le centre-ville de Metz ce mardi après-midi avec des axes et autoroutes fermés ; et des rues piétonnes inaccessibles pour la troisième fois en moins d'un mois. Au marché couvert, Julien Nicolas, le boucher, est en colère : "La semaine dernière, le mardi, c'était moins 50% de fréquentation. C'est vraiment la galère, ça commence à devenir pesant. Qu'ils aillent directement à Paris ou à l'Élysée". Clarisse, la fleuriste, est plus mesurée : "La ville est déserte. C'est un peu comme pendant le confinement, on y perd mais on soutient". Dans un salon de coiffure, faute de trains, une salariée sur six est à nouveau absente. C'est surtout la manifestation samedi prochain qui inquiète Eric, le patron. Chez un transporteur privé, c'est la première fois que des chauffeurs sont en grève, neuf sur 60. Autant de tournées qui ne seront pas effectuées et pas payées. Le dirigeant comprend leur motivation, mais il craint de nouvelles difficultés économiques si la contestation s'installe dans la durée. Un sentiment partagé par de nombreux directeurs de PME. Comme les manifestants, ils espèrent que le gouvernement les entendra. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly