Quelles couvertures pour mon assurance annulation ? Le 13H à vos côtés

Une question revient souvent dans les assurances annulation de voyages, on ne sait jamais ce qu'elles couvrent. Et quand on veut les déclencher, c'est souvent bien compliqué. La première question, qui doit être l'interlocuteur du client, le voyagiste ou l'assureur ? Il existe différentes formules d'annulation. Mais dans le cas où on souscrit via un voyagiste, c'est donc ce dernier qui est son interlocuteur, à qui il va falloir envoyer les justificatifs et les documents. Une hospitalisation le jour du départ du voyage constitue un motif légitime pour annuler un voyage. Voici quelques conseils avant de souscrire une assurance annulation voyage. Première chose, regarder s'il n'est pas plus intéressant de souscrire une assurance voyage multirisques, souvent elle contient aussi une garantie annulation. Deuxièmement, si vous avez la chance d'avoir une carte de payement premium, contactez votre banque, souvent ça permet d'être couvert contre une annulation. Enfin, il faut bien lire le contrat avant de souscrire. T. Coiffier