Quelles étaient les relations entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ?

Dans la carrière politique de Jacques Chirac, on a pu retenir la guerre sans merci pour le leadership de la droite. D'un côté, il y avait Alain Juppé, le "fils préféré" de Jacques Chirac, et de l'autre Nicolas Sarkozy, celui qui l'a trahit. Depuis les élections de 1995, les deux hommes se sont éloignés.