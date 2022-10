Quelles illuminations pour Noël ?

Comme chaque année, les employés de Thionville (Moselle) installent les illuminations. Mais pour ce Noël, il y aura moins de travail. En effet, seul un quart des décors sera accroché, par mesure d’économie. La plupart des illuminations resteront aux dépôts, surtout les plus gourmandes en énergie. En éclairant uniquement le centre-ville, la municipalité va économiser 140 000 euros. Autour de leurs commerces, plusieurs commerçants n’auront plus de décorations de Noël. À quelques kilomètres de là, Metz (Moselle) a choisi une autre stratégie. Il y aura plus d’illuminations cette année, car la ville est passée au 100% LED. "Il est certain que si nous n’avions pas fait cette conversion, nous serons bien obligés de revoir à la baisse les illuminations de Noël", explique le maire de la commune, François Grosdidier. Pour six semaines d’illumination, la ville va dépenser 5 300 euros d’électricité. Avant, les décorations de Noël brillaient toute la nuit. Pour plus de sobriété, elles seront éteintes de minuit à cinq heures du matin, en dehors du centre-ville. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse