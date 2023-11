Quelles indemnisations en cas de coupures de courant ?

L’électricité est revenue dans la maison. Cette famille a été coupée pendant 48h, lors de la tempête Ciaran. Lorsque la coupure dépasse cinq heures consécutives, il est possible d’obtenir une réduction sur sa facture d’électricité. Laura a tenté de se renseigner. Elle ne sait pas si l’indemnisation lui sera bien versée et pour quel montant. "J’ai contacté deux fois Enedis, et deux fois où ils refusent en disant que c’était une catastrophe naturelle. Par contre, mon fournisseur me dit le contraire", affirme-t-elle. Enedis nous confirme que tous les foyers privés d’électricité pendant plus de cinq heures lors de la tempête seront bien dédommagés, aucune démarche à effectuer. Éric Salomon, directeur client d’Enedis, nous explique le processus. Le calcul est basé sur la puissance électrique de votre abonnement : 2 €/kVA pour chaque tranche de cinq heures. En clair, la famille de Laura a un contrat à 9 kVA et a été coupée 48 heures. Elle obtiendra une somme forfaitaire de 18 € par tranche de cinq heures, soit une indemnisation de 162 € HT au total. À noter que si l’indemnisation est proportionnelle à la durée de la coupure, elle est toutefois plafonnée à huit jours et huit heures. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, M. Pirckher, K. Jinlack