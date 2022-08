Quelles mesures pour votre pouvoir d'achat ?

Même au cœur de l'été, le pouvoir d'achat reste votre principale préoccupation. Sachez que les bénéficiaires des minima sociaux et de la prime d'activité vont toucher une prime de rentrée. La somme de 100 euros sera versée en une fois. Les montants des minima sociaux, eux, sont revalorisés de 4%. Du côté des salariés, le plafond de la prime Macron est multiplié par trois. Les employés pourront ainsi recevoir de leur employeur jusqu'à 3 000 euros net d'impôt et de charge sociale. Quant aux RTT, il sera possible d'en faire racheter une partie par son entreprise. Eux n'avaient pas eu de hausse de salaire depuis 2017. Les fonctionnaires vont bénéficier d'une revalorisation de 3,5% du point d'indice. Autre catégorie concernée par les mesures : les retraités. Les pensions de base vont augmenter de 4%. "Les aides de l’État, c'est essentiel vu la situation qu'on vit aujourd'hui" ; "Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien" ; "Ça pourra nous calmer un petit peu, mais je ne sais pas si ça sera vraiment suffisant", ont affirmé les personnes interrogées. Rétroactive au 1er juillet, cette augmentation devrait être perçue dès le mois de septembre. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Desmoulins