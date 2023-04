Quelles pistes pour expliquer les effondrements ?

Alors que le temps s'écoule, l'angoisse monte pour les familles des disparus. En attendant les recherches, ils viennent chercher du réconfort dans l'église du quartier. "Pour l'instant, on est encore dans l'espoir de trouver des survivants, mais au fil des heures, c'est minime", nous confie Martine dont la tante fait partie des disparus. Ce lundi matin, la messe était dédiée aux victimes de l'explosion. Des voisins et amis s'y sont retrouvés pour se recueillir. Un peu plus loin, dans une cellule de crise, les familles des victimes dans l'attente sont accueillies et accompagnées par des psychologues. Selon ces derniers, la seule chose à faire pour le moment est des gestes d'accompagnement et d'humanité. Dans le quartier, plus de 24 heures après le drame, l'émotion est encore très vive, l'incompréhension aussi. On se demande comment cet immeuble a pu être soufflé avec une telle violence. Une des pistes envisagées est l'explosion au gaz. Néanmoins, rien n'est encore confirmé. La priorité pour les enquêteurs est de retrouver les compteurs de gaz dans les décombres. TF1 | Reportage L. Huré, P. Géli, P. Lefrançois