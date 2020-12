Quelles pistes pour les fêtes si la situation sanitaire ne s'améliore pas ?

Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a annoncé deux conditions pour sortir du confinement. Le chef de l'État a fixé l'objectif des 5 000 contaminations par jour et celui des patients Covid en réanimation entre 2 500 et 3 000. Mais on en est encore loin avec des chiffres préoccupants dans certains départements. Le gouvernement pourrait donc sortir de sa hotte un plan B. Il faut toujours rester prudent à partir de ce mardi. Certes, des déplacements sont autorisés. Un petit rappel tout de même pour les fêtes de fin d'année avec six personnes à table au maximum. Autre scénario envisagé : le couvre-feu pourrait être durci et avancé dans le temps pour que les gens soient le plus tôt chez eux. La réouverture des lieux culturels tels que les théâtres et les cinémas est prévue le 15 décembre prochain. Mais cette date pourrait être repoussée dans le temps. Un conseil de défense aura lieu mercredi pour de nouveaux arbitrages et une possible prise de parole de Jean Castex jeudi prochain.