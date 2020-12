Quelles précautions à Noël pour les personnes en Ehpad et les plus anciens ?

Cela fait quelques jours que les chiffres sur l'évolution de la pandémie ne sont pas bons. Le pays est toujours largement au-delà des 10 000 cas positifs par jour avec 13 700 cas dans la journée du jeudi. A cet effet, le chef de l'Etat a renouvelé ce vendredi matin l'appel à la vigilance, en particulier pour les personnes âgées. Certes, à Noël on pourra rester en famille, mais pour les plus anciens isolés ou en maison de retraite, quelles précautions faudra-t-il prendre ? Iris Jund, fille d'une résidente dans un Ehpad en Saverne (Bas-Rhin), a décidé de remettre les fêtes au printemps. Elle estime que ce sera trop dur pour sa mère d'un âge avancé de subir un isolement total d'une semaine. En effet, dans cet établissement, les résidents de retour d'un séjour en famille devront s'isoler pendant sept jours dans leur chambre. Et à la fin de la période, un test PCR sera effectué. Un sacrifice que certains pensionnaires sont prêts à faire pour leurs familles. Par ailleurs, ceux qui restent dans l'établissement ont aussi droit à leur fête de Noël. Les résidents pourraient exceptionnellement manger tous ensemble. Et d'autres mesures sont prévuse pour mieux les protéger.