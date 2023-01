Quelles règles pour la rétractation suite à une signature de bon de commande ? Le 13H à vos côtés

"Lors d'une visite au salon commercial de Waterloo, nous avons eu une discussion au sujet des pompes à chaleur sans rien signer. Le technicien est passé le soir même à mon domicile pour remplir un bon du salon. Avons-nous le droit de nous rétracter ?" Les règles sont précises et il faut les connaître. Quand vous signez un bon de commande lors d'une foire ou d'un salon, il n'y a pas de rétractation possible. Vous ne pouvez pas changer d'avis. D'ailleurs, les entreprises et professionnels présents sur ces événements doivent alerter le consommateur à l'aide d'un écriteau sur leur stand. Celui-ci doit être conforme à une taille réglementaire. Le seul cas qui pourrait vous permettre de changer d'avis, c'est s'il y a un crédit affecté à l'achat. Dans le cas de Michèle, il y en a pour quinze mille euros. Notez qu'elle n'a pas signé son bon de commande sur le salon, mais à domicile. Le commercial avec qui elle a échangé est venu chez elle pour une visite technique et conclure le contrat. Ce sont les règles du démarchage à domicile qui s'appliquent. Ainsi, Michèle bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours. T. Coiffier