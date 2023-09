Quelles règles pour les publicités sauvages ?

Vous les avez forcément remarqués. Ces petits panneaux, ces publicités sauvages accrochées sur les poteaux électriques ou les feux de signalisation, sont illégaux. Même si les règles sont précises, elles ne sont pas toujours respectées. Au volant, vous en croisez parfois. Ces petites affiches qui vous proposent des offres pour des services, des ventes d'objets divers ou encore des manifestations en tout genre. Elles fleurissent un peu partout, comme ici autour des feux de ce carrefour d'une agglomération nantaise, immanquable pour les conducteurs. Un affichage simple et à moindres frais, contrairement aux espaces spécialement prévus pour les publicités. Selon un spécialiste du droit, c'est interdit pour des raisons de sécurité et d'esthétique. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 7 500 euros pour les arbres. Pourtant, dans les faits, les répressions sont rares. Dans les communes, les espaces d'affichages libres sont obligatoires, mais seulement réservés aux associations à but non lucratif. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel, M. Fiat