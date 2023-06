Quelles solutions face à la surfréquentation touristique ?

En quelques heures, des centaines de touristes affluent sur le parvis et dans les rues du Mont-Saint-Michel (Manche). Il faut faire preuve de patience et tenter de se frayer un chemin. C'est une habitude au Mont. Quand il y a du soleil et des longs week-ends comme celui de la Pentecôte, il y a du monde. Dès onze heures, le maire anticipe et analyse la situation. Pour le pont de l'Ascension, un pic de fréquentation a été atteint avec plus de 30 000 visiteurs. Un sens de circulation avait été défini à l'intérieur du Mont. Cela arrive une vingtaine de fois par an, mais pas ce week-end. Le maire refuse de prendre une décision drastique comme instaurer des quotas, car le Mont-Saint-Michel est un monument, mais aussi une commune. Autre moyen de réguler le flux des visiteurs : les navettes. Elles transitent du parking au Mont-Saint-Michel et peuvent être arrêtées temporairement. Pour éviter la foule, il y a la baie et les petites ruelles oubliées par les touristes. Monter jusqu'à l'abbaye dont la visite est payante, mais il y a moins de monde. D'ici le mois de juillet, les visiteurs du Mont-Saint-Michel devraient être informés en amont. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vulliez