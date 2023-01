Quelles solutions pour les clients privés de Toupargel ?

Ce mercredi matin, cette livreuse de produits surgelés à domicile rencontre une nouvelle cliente. Adrienne recevait ses plats surgelés depuis 20 ans grâce à Place du Marché ex-Toupargel. Mais suite à la liquidation de l'entreprise en mi-janvier, les livraisons se sont arrêtées d'un coup. Pour combler ce manque, la retraitée s'est tournée vers cette entreprise de surgelés gersoise, et elle n'est pas la seule. En effet, depuis deux semaines, cette PME livre plus de 70 nouveaux clients. À quelques kilomètres, dans une autre société familiale, le téléphone n'arrête pas de sonner. On compte plus de 40 nouveaux clients. La plupart sont des personnes âgées et commandent par téléphone. Pour répondre à la demande, ce patron cherche à recruter de nouveaux salariés. En attendant ces embauches, Stéphane s'active dans l'entrepôt. Il doit composer les colis, les contrôler et les charger. Livreurs et commerciaux continuent d'arpenter le Sud-ouest pour convaincre de nouveaux clients. TF1 | Reportage M. Chaize. J.V. Fournis