Quelles sont les conditions de remboursement pour une prothèse dentaire ? Le 13H à vos côtés

Gilberte a fait appel au 13H à vos côtés pour résoudre son problème : "En débarrassant ma table, j'ai jeté l'appareil dentaire de mon époux qu'il avait plié dans une serviette. Je l'ai jeté au feu en pensant que c'était un papier à bruler. Je voudrais savoir si j'ai un moyen de me faire rembourser par la Sécu ou la mutuelle" Ce type d'appareil coûte cher. Dans le cas de Gilberte, l'appareil dentaire de son époux est à 1 300 euros. Prenons en premier lieu le cas de figure de l'assurance. On pense tout de suite à la responsabilité civile. On en bénéficie souvent grâce à son assurance habitation. ça couvre les dommages causés à des tiers. Dommage, ce n'est pas applicable lorsque les dommages causés le sont à vos proches ou à votre famille. Du côté de l'assurance-maladie, ce n'est pas non plus gagné. Apparemment, la prise en charge du renouvellement de prothèse dentaire est subordonnée soit à l'usure de l'appareil soit à une modification de l'anatomie buccale. Alors que pour le mari de Gilberte, il a été fait il y a deux mois, donc il est quasiment neuf. A noter que la mutuelle peut rembourser des frais sans qu'il n'y ait eu des remboursements de la Sécurité sociale. Sauf que dans le cas des prothèses dentaires, elle agit en complément de la Sécurité sociale. T. Coiffier