Quelles sont les conditions pour la rupture d'un contrat de bail ? Le 13H à vos côtés

Françoise est locataire depuis cinq ans. Son propriétaire vient de lui annoncer qu'il voulait vendre son bien. Peut-il exiger à ce que Françoise quitte son logement avant la fin du bail ? Est-elle obligée d'accepter l'intrusion de personnes dans son intimité pour visiter les lieux ? La réponse à la première question, c'est non. Le propriétaire doit attendre la fin du contrat de bail. Pour Françoise, c'est juillet 2024, et en plus de cela, il doit lui donner congé de sa décision au moins six mois avant l'échéance du contrat. Sinon, le locataire peut-il acheter le logement ? Dans le cas d'une location non meublée, celui-ci est même prioritaire. On appelle cela le droit de préemption. Pour les visites, légalement, Françoise ne peut pas s'y opposer. D'ailleurs, il y a même des règles : pas de visite les dimanches, les jours fériés, celles-ci ne peuvent pas excéder 2h par jour, et si le locataire est absent, il faut une autorisation écrite de sa part. Précisons que ça, c'est la loi. Mais dans les faits, si le locataire s'enferme chez lui, il peut refuser l'accès à son logement parce qu'il a ce qu'on appelle en droit, la jouissance exclusive de son logement. Au final, qui a le dernier mot ? T. Coiffier