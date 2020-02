Quelles sont les conséquences du coronavirus sur l’économie européenne ?

La situation dégringole partout en Europe à cause du coronavirus. L'annulation du Salon automobile de Genève est d'ailleurs la première grande conséquence sérieuse de cette maladie sur le vieux continent. Mais ce qui va freiner l'économie, c'est surtout la peur que le virus suscite chez les consommateurs et qui les dissuade de faire leurs achats dans les lieux fréquentés. En raison de ce ralentissement, Matignon table sur une baisse de croissance de 0,4% cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.